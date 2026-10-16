Tesla vient de lever le voile sur la nouvelle génération de son Roadster, avec une démonstration qui repousse les limites de ce que l’on attend d’une voiture électrique.

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Lors de sa présentation au Texas, le véhicule aurait roulé à l’envers sur une rampe, activé ses propulseurs, puis atterri sans encombre. Une autre séquence spectaculaire l’aurait montré accélérant avant de survoler une rangée de voitures électriques Tesla.

Au-delà de la mise en scène, le constructeur affirme que le système de propulsion permettant au Roadster de s’élever dans les airs fera partie de la version de série. Tesla évoque une entrée en production l’année prochaine, mais n’a pas encore communiqué le prix du véhicule. Les caractéristiques annoncées sont particulièrement ambitieuses et devront être confirmées dans les conditions d’une utilisation réelle.

Un système d’aspiration pour tenir à l’envers

Le nouveau Roadster embarquerait un système d’aspiration à plusieurs modes, associé à un dispositif d’étanchéité au sol. Celui-ci aspire l’air sous la voiture afin de créer une dépression suffisamment importante pour maintenir le véhicule plaqué contre une surface, y compris lorsqu’il est immobile et retourné.

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À ce dispositif s’ajoutent des propulseurs latéraux alimentés au gaz froid. Des actionneurs électriques permettraient d’ajuster rapidement leur fonctionnement afin de stabiliser la voiture lorsqu’elle se trouve en l’air.

Tesla décrit une combinaison entre aspiration, propulsion et contrôle des mouvements. Le système serait capable de produire une accélération vers l’avant ou vers le haut, mais aussi des mouvements latéraux et des rotations. Le constructeur résume cette approche en affirmant que le Roadster peut voler.

Toutefois, il s’agit d’une affirmation spectaculaire qui mérite d’être examinée avec prudence. Les informations communiquées ne précisent pas les conditions nécessaires à ces démonstrations, les limites opérationnelles du système ni les contraintes de sécurité associées.

De 0 à 100 km/h en moins d’une seconde

Tesla annonce également des performances hors normes pour son futur modèle. Dans sa configuration équipée de propulseurs arrière, le Roadster serait capable de passer de 0 à 100 km/h, en moins d’une seconde.

La vitesse maximale annoncée dépasserait les 230 mph, soit environ 370 km/h. L’autonomie atteindrait quant à elle 300 miles par charge, soit environ 483 km. Ces chiffres restent des données revendiquées par Tesla et ne constituent pas des performances indépendamment vérifiées.

Le constructeur indique par ailleurs que les volumes disponibles dans la voiture sont occupés par des réservoirs de pression renforcés par un enroulement en fibre de carbone, appelés Carbon Fiber Overwrapped Pressure Vessels (COPV). Des éléments motorisés, notamment au niveau des ouvertures arrière et latérales, participeraient au fonctionnement du système lorsque le véhicule sollicite ses performances maximales.

Trois configurations, dont une version réservée sur invitation

Tesla prévoit plusieurs configurations, dont certaines seraient proposées uniquement sur réservation ou sur invitation.

Configuration Caractéristiques annoncées Roadster standard Deux places, aérodynamique dynamique et système d’aspiration multicanal disponibles sur réservation. Augments — Thrust Deux places, aspiration multicanal et propulseurs arrière au gaz froid, avec une accélération annoncée de 0 à 60 mph en moins d’une seconde. Disponibilité limitée. Augments — Rocket Configuration monoplace, aspiration multicanal et propulseurs périphériques au gaz froid permettant des mouvements dans plusieurs directions. Version accessible uniquement sur invitation.

La configuration Rocket est la plus spectaculaire sur le papier : elle associerait le système d’aspiration à des propulseurs répartis autour du véhicule pour permettre des déplacements vers l’avant, vers le haut et des rotations.

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Tesla n’a cependant pas détaillé les conditions d’utilisation de ces différentes configurations, ni les éventuelles restrictions qui s’appliqueraient aux fonctions de propulsion.

Un design inspiré des avions militaires

Le constructeur affirme s’être inspiré des avions SR-71 et F-35 pour concevoir les lignes du nouveau Roadster. La carrosserie serait proposée dans une unique teinte baptisée Ano White, dotée d’un revêtement censé offrir une protection contre les ultraviolets, les températures cryogéniques et la corrosion.

Le toit en verre monolithique adopterait une finition dorée, inspirée de la visière des combinaisons spatiales. Ces choix esthétiques prolongent l’orientation futuriste du véhicule et son positionnement à la frontière entre automobile et technologie aérospatiale.

Un prix toujours inconnu

Tesla a commencé à prendre des réservations, mais n’a pas encore annoncé le tarif du Roadster. Le constructeur vise une entrée en production en 2027, sans que les informations fournies permettent de confirmer un calendrier industriel définitif.

Le projet promet des performances impressionnantes, mais soulève aussi des questions essentielles sur la sécurité, l’homologation et les conditions d’utilisation de propulseurs au gaz froid sur une voiture de série. Avant de parler d’une véritable voiture volante, il faudra surtout vérifier que les démonstrations annoncées peuvent être reproduites de manière fiable et dans un cadre compatible avec une utilisation automobile.

Pour l’heure, le nouveau Roadster reste une promesse technologique spectaculaire. Son prix, sa date de commercialisation précise et les capacités réelles de ses systèmes de propulsion restent à confirmer.