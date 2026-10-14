Google renforce la place de l’intelligence artificielle dans le Play Store avec plusieurs nouveautés destinées à faciliter la découverte d’applications et de jeux Android. La fonction Ask Play devient un outil de recherche conversationnel capable de proposer des recommandations et de comparer plusieurs applications, tandis que Game Finder entend personnaliser les suggestions de jeux à partir des habitudes des utilisateurs.

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L’autre nouveauté concerne les applications créées avec l’IA. Google prépare un système permettant d’installer et de partager des projets développés dans AI Studio directement depuis le Play Store, sans passer par les procédures habituelles de distribution d’un fichier APK. Ces applications pourront rester privées ou être partagées avec un petit groupe de proches.

Ces annonces illustrent une évolution du rôle du Play Store : au-delà du téléchargement d’applications, la plateforme veut devenir un espace de découverte personnalisé et un moyen simple de distribuer des créations générées par l’IA.

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Ask Play : une recherche d’applications pilotée par l’IA

Google avait lancé Ask Play en 2025 sous la forme d’un chatbot intégré aux fiches du Play Store. L’outil permettait de poser des questions sur une application ou un jeu, soit en rédigeant une demande, soit en sélectionnant une suggestion proposée par l’interface.

La fonction évolue désormais vers une recherche plus générale. Les utilisateurs pourront décrire ce qu’ils recherchent en langage naturel et recevoir des recommandations adaptées à leurs besoins. Google prévoit également des tableaux comparatifs détaillés pour faciliter le choix entre plusieurs applications.

Cette approche doit permettre de trouver plus facilement un outil correspondant à un usage précis, sans devoir parcourir des dizaines de fiches ni se limiter aux catégories traditionnelles du magasin. Google indique par ailleurs que des fonctionnalités similaires arriveront prochainement dans GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche.

L’enjeu est important pour les développeurs : si les utilisateurs découvrent davantage d’applications grâce à des requêtes conversationnelles, la visibilité dépendra aussi de la manière dont les systèmes d’IA comprennent les besoins exprimés et sélectionnent les résultats.

Game Finder : Google crée un profil de joueur personnalisé

Google présente également Game Finder, une fonction de découverte de jeux qui s’appuie sur les données d’utilisation du Play Store. Selon l’entreprise, sa plateforme dispose d’informations sur les habitudes de jeu de 1,2 milliard de personnes utilisant Android.

Le système construit un profil baptisé Gamer DNA, destiné à caractériser les préférences de chaque utilisateur. Il peut ensuite recommander des jeux et mettre en relation des joueurs ayant des profils similaires.

Les utilisateurs pourront affiner ce profil en évaluant les jeux auxquels ils ont déjà joué. Google prévoit aussi des listes thématiques, notamment pour les jeux relaxants, les titres tendance ou les jeux partageant des mécaniques avec ceux que l’utilisateur apprécie. Il sera également possible d’ajouter ou de supprimer des étiquettes afin d’ajuster les recommandations. Google envisage à terme de permettre des demandes plus précises en langage naturel, mais le niveau de personnalisation disponible dès le lancement reste à clarifier.

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Game Finder et Gamer DNA commencent à être déployés aux États-Unis, avant une arrivée annoncée dans d’autres marchés. Google n’a pas communiqué de calendrier précis pour cette extension.

Des applications créées avec l’IA directement dans le Play Store

La nouveauté la plus originale concerne les applications développées avec les outils d’IA de Google. Les utilisateurs qui créent des projets dans AI Studio pourront bientôt les envoyer directement vers le Play Store, sans devoir gérer manuellement les fichiers APK ou passer immédiatement par une console de développeur.

Le système créera une bibliothèque personnelle accessible depuis l’application Play Store sur l’appareil de l’utilisateur. Les applications pourront ainsi être installées et gérées depuis l’interface habituelle de Google, tout en restant privées par défaut.

Cette fonctionnalité vise notamment les applications conçues avec le vibe coding, une méthode consistant à décrire en langage naturel ce que l’on souhaite créer et à laisser une IA générer une grande partie du code. Elle pourrait faciliter le passage du prototype à une application utilisable sur son propre smartphone.

Il ne s’agit toutefois pas encore d’une publication classique sur le Play Store. Les applications privées ne seront pas examinées par Google et resteront accessibles à leur créateur, sauf si celui-ci décide de les partager.

Partager ses créations avec ses proches, puis les publier

Google prévoit de permettre le partage de ces applications avec un petit groupe d’amis ou de membres de la famille. Le nombre exact de personnes autorisées n’a pas encore été défini. Cette distribution privée ne nécessitera pas de compte développeur. Elle pourrait donc faciliter le partage d’outils personnels, de petits jeux ou d’applications expérimentales sans devoir suivre l’intégralité du processus de publication habituel.

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Pour les créateurs qui souhaitent toucher un public plus large, Google prépare un parcours permettant de transformer une application privée en application publique. Cette migration devrait être proposée dans les prochains mois.

Une fois publiée publiquement, l’application sera soumise aux mêmes règles d’examen que les autres logiciels distribués sur Google Play. Cette distinction est importante : la simplicité du partage privé ne signifie pas que les applications générées par l’IA pourront être publiées sans contrôle.

Google indique que le déploiement des applications privées commence aux États-Unis et sur certains autres marchés. La possibilité de passer d’une distribution privée à une publication publique arrivera ultérieurement.

Le Play Store devient aussi un outil de création

Avec Ask Play, Game Finder et la bibliothèque personnelle d’applications, Google travaille sur plusieurs étapes du parcours utilisateur : trouver un logiciel, découvrir de nouveaux jeux et distribuer ses propres créations.

Les recommandations par IA pourraient rendre la recherche plus intuitive, mais leur pertinence dépendra de la qualité des suggestions et de la capacité des utilisateurs à comprendre pourquoi certains résultats leur sont proposés. La personnalisation de Gamer DNA soulève également des questions sur l’utilisation des données d’activité vidéoludique.

La distribution d’applications créées avec l’IA pourrait, elle, abaisser les barrières techniques pour les utilisateurs qui souhaitent expérimenter. Elle ne remplace pas les exigences de sécurité et de qualité nécessaires à une publication publique, mais elle simplifie l’installation et le partage de projets personnels.

Google cherche ainsi à faire du Play Store un espace plus interactif, dans lequel l’IA ne sert plus uniquement à assister l’utilisateur, mais aussi à découvrir, créer et diffuser des applications.