Des dépenses colossales en infrastructures et en recherche pour financer les nouveaux modèles.

OpenAI aurait communiqué à ses investisseurs un chiffre d’affaires annualisé nettement inférieur aux estimations publiées ces dernières semaines.

Selon le Financial Times, l’entreprise aurait indiqué que ses revenus annualisés approchent désormais les 50 milliards de dollars, soit environ 20 milliards de moins que le chiffre de 70 milliards évoqué précédemment par plusieurs médias.

Fin septembre, Axios avait rapporté qu’OpenAI se rapprochait des 70 milliards de dollars de revenus annualisés, un niveau qui aurait placé l’entreprise au coude-à-coude avec Anthropic. Cette estimation provenait toutefois d’informations partagées avec des investisseurs d’OpenAI et aurait notamment été construite pour permettre une comparaison avec les revenus annualisés communiqués par Anthropic.

La différence s’explique en partie par la méthode de calcul utilisée par les deux entreprises. Anthropic inclut dans son calcul certaines ventes réalisées par l’intermédiaire de ses partenaires cloud, tandis qu’OpenAI ne comptabilise pas ces revenus de la même manière.

Le chiffre de 50 milliards de dollars reste donc difficile à comparer directement avec celui communiqué par Anthropic. L’entreprise avait annoncé en août que son rythme de revenus annualisés avait atteint 65 milliards de dollars en juillet, mais les deux groupes ne mesurent pas exactement le même périmètre.

Une donnée stratégique pour OpenAI

Cette révision intervient alors qu’OpenAI doit justifier des investissements colossaux nécessaires au développement de ses modèles et de ses infrastructures. L’entreprise a notamment annoncé en mars une levée de 122 milliards de dollars, l’une des plus importantes opérations de financement jamais réalisées dans le secteur technologique.

Les données financières d’OpenAI restent par ailleurs très éloignées d’une situation bénéficiaire. Des documents financiers de 2025 divulgués plus tôt cette année indiquaient environ 13 milliards de dollars de revenus, alors que les dépenses de l’entreprise étaient nettement supérieures.

L’écart entre revenus et dépenses reste donc un élément central de l’équation économique d’OpenAI, alors que la société investit massivement dans les GPU, les data centers, la recherche et le développement de nouveaux modèles.

L’IPO attendra encore

Ces chiffres interviennent également alors que les spéculations autour d’une introduction en Bourse d’OpenAI se poursuivent. Une opération qui avait été évoquée pour 2026 serait désormais plutôt envisagée au début de 2027.

Le niveau réel des revenus constitue donc un indicateur particulièrement suivi par les investisseurs. Mais au-delà du montant annoncé, la comparaison avec Anthropic doit rester prudente : les deux entreprises utilisent des méthodes différentes pour calculer leur rythme de revenus annualisés.

OpenAI n’a pour l’instant pas publiquement confirmé le chiffre de 50 milliards de dollars rapporté par le Financial Times.