Après avoir expérimenté l’IA pour passer des appels à des entreprises, Google semble vouloir pousser son concept « Call for Me » un peu plus loin. Gemini pourrait bientôt être capable d’appeler vos proches pour leur transmettre un message simple à votre place.

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Selon une analyse d’APK repérée par Android Authority, Google préparerait une fonctionnalité présentée sous le nom « Gemini Calling ». L’écran d’introduction découvert dans l’application contient notamment des exemples comme « Appelle maman et dis-lui que j’aurai 15 minutes de retard » ou « Appelle John et demande-lui s’il vient dîner ».

Gemini pourrait transformer un message en appel téléphonique

L’idée n’est donc pas de laisser Gemini mener une conversation complète avec vos proches. Les exemples découverts suggèrent plutôt un fonctionnement proche d’un SMS dicté par téléphone : l’utilisateur donne une instruction, Gemini appelle la personne concernée et transmet un court message.

Cela pourrait être utile dans certaines situations très concrètes. Une personne qui consulte rarement ses SMS, un proche qui préfère les appels ou même quelqu’un disposant encore d’un téléphone fixe pourraient ainsi recevoir des informations sans que l’utilisateur ait besoin de décrocher lui-même.

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Cette approche marque surtout une évolution intéressante de Gemini : l’assistant ne se contente plus de répondre à une demande, il pourrait agir directement dans le monde réel au nom de l’utilisateur, y compris auprès de ses contacts personnels.

Des permissions beaucoup plus granulaires

L’analyse d’Android Authority aurait également révélé des permissions granulaires pour les actions de Gemini au sein de différentes applications. Certaines semblent notamment concerner les autorisations liées aux appels téléphoniques.

Si Google déploie réellement ces réglages, les utilisateurs pourraient choisir précisément les capacités auxquelles Gemini a accès. Cela pourrait notamment permettre de contrôler les fonctions liées aux appels et, potentiellement, d’éviter que certaines interactions téléphoniques automatisées soient autorisées.

Cette approche serait particulièrement importante pour une fonctionnalité capable de contacter directement d’autres personnes. Entre un assistant qui rédige un message et un assistant qui appelle quelqu’un à votre place, le niveau d’autonomie n’est évidemment pas le même.

Une fonction encore loin d’être confirmée

Il faut toutefois rester prudent. Les éléments découverts dans l’APK montrent que Google explore ou prépare cette possibilité, mais ils ne garantissent pas que Gemini Calling sera effectivement disponible pour le grand public.

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Google peut encore modifier le fonctionnement de la fonctionnalité, limiter son déploiement à certains marchés ou décider de ne jamais la proposer. Les réglages de permissions repérés pourraient eux aussi rester internes ou évoluer avant une éventuelle publication.

Si elle voit le jour, cette fonction illustrerait néanmoins une tendance importante : les assistants IA commencent progressivement à passer de la simple génération de contenu à l’exécution d’actions à la place de leurs utilisateurs. Et appeler quelqu’un pour lui transmettre un message pourrait être l’une des prochaines étapes de cette évolution.