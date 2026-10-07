Sony pourrait bientôt renouveler son PlayStation Portal. Deux nouveaux appareils viennent d’apparaître dans les certifications de la Wi-Fi Alliance, avec des références qui semblent correspondre à une nouvelle génération ou à une révision du périphérique de streaming de la PlayStation.

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Les deux modèles, identifiés sous les références CFI-Y2000 et CFI-Y2105, sont classés comme « Gaming Console/Peripherals ». Leur nomenclature constitue déjà un premier indice : le PlayStation Portal actuel porte la référence CFI-Y1001, ce qui laisse penser que Sony prépare une évolution matérielle.

Deux nouveaux appareils sous Android 15

Les documents de certification indiquent que les deux nouveaux appareils fonctionnent sous Android 15. C’est un élément particulièrement intéressant puisque le PlayStation Portal actuel repose lui aussi sur Android, contrairement à la PS5 qui utilise un système d’exploitation propriétaire.

Cela ne permet évidemment pas de confirmer qu’il s’agit bien de nouveaux PlayStation Portal. Mais associé à leur classification et à leurs références, cet indice rend l’hypothèse particulièrement crédible.

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Sony pourrait donc être en train de préparer une nouvelle version de son appareil de jeu en streaming, plutôt qu’une toute nouvelle console portable capable d’exécuter nativement les jeux PS5.

Le mystérieux écran OLED pourrait enfin arriver

Cette hypothèse fait surtout écho à une rumeur apparue plus tôt cette année. Le leaker KeplerL2 avait affirmé que Sony travaillait sur « another version » du Portal pour 2026, avec notamment un écran OLED.

Le PlayStation Portal actuel dispose d’un écran LCD de 8 pouces et a été lancé fin 2023. Une nouvelle version équipée d’une dalle OLED constituerait donc une évolution relativement logique pour Sony, avec potentiellement un meilleur contraste et des noirs plus profonds, particulièrement intéressants pour le jeu dans des environnements sombres.

Pour l’instant, rien dans les documents de la Wi-Fi Alliance ne permet toutefois de confirmer la présence d’une dalle OLED. Il faut donc considérer cette information comme une possibilité, et non comme une caractéristique établie.

Le Wi-Fi ne semble pas beaucoup évoluer

Les certifications révèlent également une autre information, moins enthousiasmante. Les nouveaux appareils prennent en charge le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz en configuration 1×1, mais aucune compatibilité avec la bande 6 GHz n’est mentionnée. La configuration semble par ailleurs conserver le même nombre d’antennes. Si ces spécifications sont définitives, Sony ne préparerait donc pas une révolution en matière de connectivité sans fil.

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Ce point est particulièrement intéressant pour un appareil dont la fonction principale consiste précisément à diffuser des jeux depuis une PS5 ou depuis les serveurs cloud de Sony. Une connectivité plus performante aurait pourtant pu constituer un argument important pour une nouvelle génération.

Toujours pas la véritable console portable PS5

Il faut également distinguer ce potentiel nouveau Portal du véritable projet de console portable PlayStation que Sony préparerait pour le futur. Le PlayStation Portal fonctionne essentiellement comme un terminal de streaming. Il peut diffuser les jeux depuis une PS5 située à domicile et permet également de jouer via le cloud pour les titres compatibles. Il n’exécute donc pas directement les jeux PS5 comme le ferait une console portable traditionnelle.

Cette approche présente néanmoins un avantage majeur : elle permet à Sony de proposer un appareil beaucoup moins coûteux qu’une machine capable d’embarquer suffisamment de puissance pour faire fonctionner nativement les jeux PS5.

Sony a d’ailleurs récemment souligné l’intérêt économique de cette architecture, en expliquant que le streaming cloud nécessite peu de mémoire et peut donc permettre de concevoir des appareils clients plus abordables dans un contexte où le prix de la mémoire augmente.

Sony pourrait miser sur une évolution plutôt qu’une révolution

Les certifications ne permettent malheureusement pas d’en savoir beaucoup plus pour le moment. Sony n’a pas encore officiellement commenté l’existence de ces deux appareils et aucune date de présentation n’est connue.

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Mais l’apparition simultanée des références CFI-Y2000 et CFI-Y2105, leur certification comme périphériques de jeu et leur fonctionnement sous Android 15 forment un faisceau d’indices cohérent avec une nouvelle version du PlayStation Portal.

Si la rumeur d’un écran OLED se confirme, Sony pourrait donc améliorer son appareil sans modifier fondamentalement son concept. Une évolution assez logique pour un produit qui a trouvé sa place entre la console de salon et le véritable marché des consoles portables.