DeepSeek proche de lever 12 milliards de dollars avec Tencent et CATL

Une introduction en Bourse sur le STAR Market de Shanghai activement préparée.

DeepSeekDeepSeek est une startup chinoise d'IA et une famille de modèles de langage open source, réputée pour son rapport performance/prix très agressif. Lire la fiche serait sur le point de boucler l’une des plus importantes levées de fonds jamais réalisées par une entreprise chinoise spécialisée dans l’IA. Selon Bloomberg, le laboratoire chinois DeepSeek chercherait désormais à réunir au moins 80 milliards de yuans, soit environ 10,6 milliards d’euros, avec notamment Tencent et le fabricant de batteries CATL parmi ses principaux investisseurs.

DeepSeek aurait initialement fixé son objectif à environ 50 milliards de yuans, mais la demande des investisseurs aurait largement dépassé les attentes après le lancement de son dernier modèle. D’après les sources citées par Bloomberg, le montant final pourrait même approcher 100 milliards de yuans, soit près de 13,3 milliards d’euros.

DeepSeek n’a pour l’instant pas annoncé officiellement cette nouvelle opération.

Tencent et CATL parmi les principaux investisseurs de DeepSeek

Tencent et CATL auraient engagé certaines des sommes les plus importantes de cette nouvelle levée. Les deux groupes figuraient déjà parmi les investisseurs du premier tour de financement externe de DeepSeek, réalisé plus tôt cette année.

Cette première opération avait permis de réunir environ 50 milliards de yuans, pour une valorisation estimée entre 46,2 et 52,3 milliards d’euros. Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, avait alors lui-même investi environ 20 milliards de yuans, tandis que Tencent et CATL avaient apporté respectivement autour de 10 et 5 milliards de yuans.

Pour Tencent, ce rapprochement avec DeepSeek intervient alors que les géants chinois de la technologie accélèrent leurs investissements dans l’intelligence artificielle. Le groupe exploite notamment WeChat et développe ses propres infrastructures et modèles d’IA.

DeepSeek prépare aussi son avenir en Bourse

Cette nouvelle levée intervient alors que DeepSeek semble préparer une nouvelle phase de son développement. Le laboratoire aurait récemment mandaté CITIC Securities afin de préparer une éventuelle introduction en Bourse sur le STAR Market de Shanghai, la place dédiée aux entreprises technologiques.

Le calendrier, la valorisation et la taille d’une éventuelle opération restent toutefois indéterminés. Une introduction en Bourse pourrait néanmoins offrir à DeepSeek des moyens supplémentaires pour financer ses infrastructures, ses équipes de recherche et le développement de nouveaux modèles.

L’entreprise s’est fait connaître mondialement début 2025 avec son modèle R1, avant de poursuivre son développement avec sa génération V4. Son dernier modèle, DeepSeek-V4.1-Flash, a notamment été présenté comme privilégiant les performances, la vitesse d’inférence et le débit.

Si elle se confirme à ce niveau, cette nouvelle levée marquerait un changement d’échelle considérable pour DeepSeek. Le laboratoire, issu du fonds quantitatif High-Flyer de Liang Wenfeng, disposerait alors de ressources financières nettement supérieures pour poursuivre la course mondiale aux modèles d’IA avancés.