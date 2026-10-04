Une opportunité clé pour relancer les ventes de Nvidia sur le marché chinois.

Des discussions en cours avec des acteurs majeurs du numérique comme Alibaba et ByteDance.

Un assouplissement potentiel de Pékin permettant l'achat de la puce RTX Pro 5500 de Nvidia.

La Chine pourrait autoriser certaines de ses grandes entreprises technologiques à acheter les nouvelles RTX Pro 5500 de Nvidia. Selon The Information, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information aurait demandé à plusieurs sociétés, dont Alibaba et ByteDance, de préciser combien de puces elles souhaitent commander et pour quels usages.

Le ministère aurait également indiqué à certaines entreprises que Pékin comptait approuver ces achats. Toutefois, l’information reste à confirmer : Reuters indique ne pas avoir pu la vérifier indépendamment, tandis que Nvidia, Alibaba et ByteDance n’avaient pas officiellement commenté cette possibilité au moment de la publication.

La RTX Pro 5500 est une puce professionnelle de génération Blackwell, destinée notamment aux stations de travail. Elle dispose de 84 Go de mémoire GDDR7 et n’est pas positionnée comme l’un des accélérateurs les plus puissants de Nvidia pour les centres de données. Elle pourrait néanmoins être utilisée dans des serveurs pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle.

Selon The Information, ByteDance envisagerait de commander environ un million de RTX Pro 5500, même si le volume final dépendrait des autorisations accordées par les autorités chinoises et des capacités de production de Nvidia. Certains acheteurs envisageraient notamment d’installer huit puces par serveur.

Cette éventuelle autorisation intervient alors que Nvidia reste pris entre les restrictions américaines à l’exportation et les propres limitations imposées par Pékin. La Chine cherche à renforcer ses fabricants de semi-conducteurs locaux, mais ses entreprises ont parallèlement besoin de capacités de calcul importantes pour développer et exploiter leurs services d’IA.

Le retour des puces américaines en Chine

La RTX Pro 5500 pourrait justement représenter un compromis. Elle n’appartient pas à la gamme des accélérateurs spécialisés les plus avancés de Nvidia, tout en offrant suffisamment de puissance pour intéresser les entreprises chinoises développant des modèles d’IA.

Pour Nvidia, une éventuelle ouverture constituerait également une nouvelle opportunité sur le marché chinois, où les restrictions ont fortement limité les ventes de ses composants les plus performants.

Toutefois, aucune autorisation n’a toutefois été annoncée à ce stade. Le nombre de puces éventuellement autorisées et les conditions d’achat restent donc inconnus.