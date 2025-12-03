Accueil » Google AI Mode : la nouvelle recherche dopée à Gemini que je ne voulais pas aimer

Google AI Mode : la nouvelle recherche dopée à Gemini que je ne voulais pas aimer

Je vais être honnête : j’ai longtemps résisté à l’idée que Google transforme son moteur de recherche en assistant conversationnel. Après avoir vu passer des AI Overviews truffés d’erreurs — oui, celui qui recommandait de mettre de la colle non toxique dans une pizza existe vraiment —, difficile d’accorder le moindre capital confiance à la nouvelle génération de recherche dopée à l’IA.

Et pourtant… me voilà devant AI Mode, l’une des plus grosses mutations de Google Search depuis sa création. J’ai testé. J’ai râlé. J’ai retesté.

Et, contre toute attente : j’ai aimé.

⸻

🔎 AI Mode : la rencontre inattendue entre Google Search et Gemini

Google a tellement de fonctionnalités IA qu’on peut s’y perdre. AI Mode, lui, se situe au sommet de cette pyramide :

un hybride à mi-chemin entre l’AI Overview et un chatbot Gemini, pensé pour les recherches complexes, longues et multi-étapes.

Concrètement, AI Mode s’appuie sur une version dédiée de Gemini 2.0, optimisée pour fouiller dans tout l’index de recherche de Google. Résultat :

• des réponses longues et structurées,

• capables de synthétiser des dizaines de sources,

• tout en gardant le contexte d’une question à l’autre comme dans une conversation.

Pas de voix, pas de personnalité : AI Mode n’est pas là pour faire le show — juste pour donner de l’info. Beaucoup d’info.

🎟️ Une fonctionnalité encore VIP

Pour accéder à AI Mode aujourd’hui, il faut :

• s’inscrire dans Search Labs,

• et idéalement être abonné à Google One AI Premium (20 $/mois), qui donne un accès prioritaire.

Une IA premium dans un moteur de recherche gratuit : la frontière entre service public et service abonnés n’a jamais été aussi floue.

⸻

⚽ Mon test : AI Mode est-il vraiment utile, ou juste spectaculaire ?

Pour vérifier si AI Mode apportait une réelle valeur, j’ai choisi un sujet hors de mon domaine : les tactiques de football en petits formats (5v5, 7v7) par rapport au football à 11.

J’ai posé :

👉 “How do tactics for small-sided soccer differ from 11-on-11 and which formations work best?”

Quelques secondes plus tard, AI Mode avait :

• consulté 27 sources,

• séparé l’analyse en deux blocs (tactiques / formations),

• expliqué comment le jeu se transforme en espaces réduits,

• recommandé des systèmes adaptés,

• ajouté des conseils d’entraînement que je n’avais même pas demandés.

Une sorte de coach assistant improvisé — sans la voix rauque ni le chronomètre.

⚽ Une erreur, mais vite corrigée

AI Mode est parti sur des formations 5v5 plutôt que 7v7.

Ma faute : ma question était vague.

Une relance, et le modèle a recalculé :

• systèmes adaptés,

• schémas offensifs / défensifs,

• principes de rotation,

• 34 nouvelles sources analysées.

Le tout en moins de temps qu’il ne m’aurait fallu pour ouvrir un onglet.

✨ Verdict utilisateur

Pour faire une recherche approfondie :

c’est excellent.

Pour les créateurs de contenus dont les infos sont absorbées et re-mâchées par l’IA :

ça fait grincer des dents.

⸻

🔥 Ce que ça change dans notre façon de “googler”

Pendant 25 ans, Google Search a reposé sur un principe simple :

poser une question → cliquer sur un lien.

Avec AI Mode, Google invente :

poser une question → recevoir un dossier complet pré-digéré.

Cette bascule entraîne trois conséquences majeures :

1️⃣ La recherche devient conversationnelle

On peut approfondir, corriger, affiner — sans repartir de zéro.

2️⃣ Les sources deviennent invisibles

AI Mode s’inspire de dizaines de sites… mais s’en éloigne dans le style et la formulation.

Moins de clics, moins de trafic pour les médias.

Une bombe pour l’écosystème du web.

3️⃣ L’utilisateur gagne énormément de temps

Pour quelqu’un qui veut comprendre un sujet rapidement, c’est redoutablement efficace.

⸻

🎯 Faut-il faire confiance à AI Mode ?

La question qui fâche.

AI Mode est puissant, souple, rapide — mais pas infaillible.

Aujourd’hui, il est meilleur qu’un AI Overview approximatif.

Mais il reste un modèle IA :

→ capable de générosité… comme d’erreurs très assurées.

AI Mode est un formidable outil — tant qu’on garde l’esprit critique.