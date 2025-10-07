Accueil » Jours Flash Prime Amazon : jusqu’à -37 % sur les produits connectés Aqara pour une maison plus intelligente

Les Jours Flash Prime d’Amazon reviennent les 7 et 8 octobre 2025, et la marque Aqara en profite pour proposer de belles réductions allant jusqu’à -37 % sur une large gamme de produits dédiés à la maison connectée.

De la sécurité au confort, en passant par la gestion de l’énergie et de la lumière, Aqara permet à chacun de rendre son logement plus sûr, intelligent et économe.

Les offres sont valables jusqu’au 8 octobre, exclusivement sur Amazon.

Pack sécurité totale : protection et contrôle à distance

Ce pack garantit une surveillance complète du domicile. La serrure U200 permet un accès sans clé sécurisé, tandis que les caméras G3 et G5 Pro assurent une vision intelligente et centralisée depuis l’application Aqara Home. La sonnette G4, quant à elle, permet de garder un œil sur les visiteurs en temps réel.

Pack confort & énergie : économie et efficacité au quotidien

Grâce à ces appareils, chaque pièce bénéficie d’un contrôle thermique précis. L’ensemble permet de réguler le chauffage automatiquement selon la température ambiante, tout en optimisant la consommation énergétique. Une solution simple et efficace pour réduire sa facture tout en maintenant un confort optimal.

Pack protection & sérénité : surveillance 24 h/24

Ce pack de sécurité permet de détecter les intrusions, fuites ou départs de feu en temps réel. Les alertes sont transmises via le Hub M3, garantissant une réaction rapide même en votre absence.

Pack lumière & ambiance : créez votre atmosphère idéale

Les solutions d’éclairage Aqara permettent de personnaliser l’ambiance de chaque pièce, d’ajuster la température de couleur et d’automatiser les scénarios selon vos habitudes.

Une maison connectée, simple et accessible

Grâce à ces offres exceptionnelles, Aqara confirme son ambition : rendre la maison connectée plus accessible à tous.

Les produits sont compatibles avec les principaux écosystèmes (Apple Home, Alexa, Google Home, Matter), et s’intègrent facilement dans n’importe quel intérieur.

Découvrez toutes les offres Aqara sur Amazon.fr (Offres valables jusqu’au 12 octobre 2025 inclus, dans la limite des stocks disponibles.)