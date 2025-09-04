Google Pixel Drop : Material 3 Expressive UI arrive sur tous les Pixel 6 et plus récents

Google n’a pas seulement dévoilé ses nouveaux Pixel 10 : la firme de Mountain View a aussi pensé à ceux qui possèdent déjà un Pixel. À partir d’aujourd’hui, le Material 3 Expressive débarque sur tous les Pixel 6 et modèles ultérieurs, y compris la Pixel Tablet.

Résultat : une interface plus vivante, plus personnalisable et surtout beaucoup plus fun.

Material 3 Expressive: Des animations dynamiques pour vos écrans

Avec Material 3 Expressive, votre Pixel gagne en personnalité. L’une des nouveautés phares est l’arrivée des « Live effects » : des animations qui donnent vie à votre écran de verrouillage, comme des formes mouvantes ou des effets météo en temps réel.

Côté ergonomie, le panneau des réglages rapides a été repensé pour un look plus clair et moderne. Même l’application Téléphone profite de nouvelles options de personnalisation, notamment des cartes de contact redessinées pour mieux refléter votre style.

Pendant des années, Samsung a pris de l’avance sur le terrain de la personnalisation avec One UI et son module Good Lock. Google semblait à la traîne, mais ce nouvel update change la donne.

Les Pixel n’atteignent pas encore le niveau de granularité de One UI, mais Google privilégie une approche plus fluide : moins de réglages manuels, plus d’animations intelligentes et dynamiques qui apportent une sensation de fraîcheur et de modernité.

Des améliorations au-delà du design

Cette mise à jour n’est pas qu’un lifting esthétique. Les Pixel Buds Pro 2 bénéficient désormais de l’Audio Adaptatif, qui ajuste automatiquement le son à votre environnement, et d’une protection contre les bruits trop forts pour préserver votre audition.

Autre amélioration très pratique : lors d’une navigation à pied ou à vélo sur Google Maps, vos directions apparaissent directement sur votre Pixel Watch, sans avoir besoin de sortir le téléphone à chaque intersection.

Une vraie évolution pour l’expérience Pixel

Avec Material 3 Expressive, Google prouve qu’il veut rendre l’expérience Pixel plus personnelle et immersive, même pour ceux qui ne comptent pas changer de smartphone. Entre animations dynamiques, design repensé et fonctions pratiques, cette mise à jour est l’une des plus intéressantes depuis longtemps.

Le déploiement a déjà commencé et se poursuivra dans les prochaines semaines. Un conseil : surveillez vos notifications, votre Pixel est sur le point de gagner une nouvelle vie.