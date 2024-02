Leap Day : Une singularité calendaire célébrée par Google Doodle

Cet article met en lumière la célébration du jour intercalaire, ou « Leap Day », qui est honoré par le Google Doodle en l’honneur de l’année bissextile 2024.

Le Doodle de Google représente une grenouille joyeuse, symbolisant l’ajout de ce jour supplémentaire pour maintenir notre calendrier en accord avec l’orbite terrestre autour du soleil.

Le Leap Day, célébré le 29 février, est un ajout unique à notre calendrier qui survient environ tous les quatre ans. Ce jour supplémentaire est intégré pour maintenir notre système de datation en accord avec les révolutions de la Terre autour du soleil. Sans cette journée additionnelle, notre calendrier se décalerait progressivement par rapport aux saisons astronomiques, entraînant des écarts notables au fil du temps.

La nécessité d’une année bissextile provient de la réalité astronomique selon laquelle la Terre ne réalise pas son orbite autour du soleil en exactement 365 jours. Il faut environ 365,242 189 jours, soit 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes, pour que la Terre complète son orbite. Sans ajustement du calendrier, nous perdions presque 6 heures chaque année. Le jour intercalaire corrige cette divergence, assurant que notre calendrier reste aligné avec la position de la Terre par rapport au soleil.

Quant à la particularité de février comme le mois le plus court, cette tradition remonte au calendrier romain. Le calendrier romain initial comportait 10 mois, avec février à la fin de l’année. Considéré comme un mois défavorable, souvent associé à l’hiver et aux rituels pour les morts, février se voyait attribuer moins de jours. Lorsque le calendrier fut réformé pour inclure janvier et février au début de l’année, février conserva sa brièveté. La décision d’attribuer le jour supplémentaire d’une année bissextile à février découle largement de la tradition historique et du désir de maintenir un système calendaire ordonné. Cet ajustement garantit que l’année calendaire s’harmonise aussi étroitement que possible avec l’année astronomique.

La longueur particulière de février, avec ses 28 jours (ou 29 lors d’une année bissextile), résulte des superstitions romaines et d’une tentative d’aligner le calendrier avec les cycles lunaires et la longueur naturelle de l’année. L’allocation de 28 jours à février est liée à la décision d’un roi romain de disposer d’un nombre impair de jours dans chaque mois, ce qui a conduit à la brièveté de février pour respecter ce motif tout en ajustant l’année calendaire pour s’aligner plus étroitement avec l’année solaire.