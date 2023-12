by

Tata et Apple unissent leurs forces pour la plus grande usine d’iPhone en Inde

Le groupe Tata, l’énorme conglomérat indien, cherche à renforcer ses liens avec Apple, en l’aidant à développer ses activités de fabrication dans le pays. Le dernier rapport en date relayé par Bloomberg détaille les projets de Tata et d’Apple et révèle que la plus grande usine indienne de production d’iPhone est en cours de construction par Tata à Hosur, dans le Tamil Nadu.

Tata aurait adopté une approche agressive pour développer les activités d’Apple en Inde. L’augmentation de la production d’étuis pour iPhone et l’ouverture de nouveaux points de vente Apple sont également envisagées. La nouvelle usine de fabrication d’iPhone basée au Tamil Nadu constituerait une nouvelle étape dans la diversification de la production d’iPhone. Auparavant, la fabrication de l’iPhone se faisait principalement dans des usines situées en Chine.

La nouvelle usine de fabrication d’iPhone au Tamil Nadu, bien que plus petite que les centres de Foxconn en Chine, serait « la plus grande » à ce jour, marquant un moment clé dans le partenariat stratégique entre Apple et le groupe Tata. La nouvelle usine d’assemblage devrait bénéficier de diverses subventions publiques. Depuis l’introduction des incitations liées à la production (PLI), les principaux fournisseurs ont également augmenté leur taux d’adoption.

Apple et ses fournisseurs auraient l’intention de fabriquer plus de 50 millions d’iPhone par an en Inde. Ces projets devraient se concrétiser d’ici deux à trois ans. Par ailleurs, le gouvernement indien propose également plusieurs mesures d’incitation aux grandes entreprises technologiques, ce qui les encourage à renforcer leur présence en Inde.

L’usine devrait compter 20 lignes d’assemblage, employer environ 50 000 employés au cours des deux prochaines années et devenir opérationnelle dans les 12 à 18 mois.

Actuellement, Tata supervise une unité de fabrication d’iPhone de Wistron Corp. à Karnataka, en Inde, ce qui témoigne de la diversification d’Apple au-delà de la Chine.