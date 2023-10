Google pourrait lancer une fonction « Groupes d'appareils » pour transférer les appels vidéo entre appareils

Des tests effectués par la chaîne vidéo YouTube iAppleBytes (via Cult ofMac) sur différents modèles d’iPhone ont montré que contrairement à iOS 16, qui a augmenté le score de batterie Geekbench (qui calcule la quantité de travail qu’un téléphone peut effectuer sur une seule charge) sur plusieurs iPhones, iOS 17 a abaissé les scores des tests de batterie pour les mêmes modèles sur l’ensemble du territoire. Si les mises à jour iOS 17.0.1 et iOS 17.0.2 ont permis d’améliorer légèrement les chiffres, les résultats des tests sont pour la plupart inférieurs à ceux obtenus lors de la sortie d’iOS 16.

Les résultats des tests de batterie pourraient s’améliorer à la suite de la prochaine mise à jour qui est censée exterminer un bogue qui provoquait la surchauffe de la série iPhone 15. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un bogue lié à iOS 17, il est possible que le processus de réduction de la chaleur ait également un impact sur les anciens modèles d’iPhone. Et comme un téléphone qui génère une chaleur excessive vide généralement la batterie en même temps, il est possible que la prochaine mise à jour d’iOS 17 améliore l’autonomie de la batterie sur d’autres modèles que l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Résultats des tests d’évaluation de la batterie des derniers modèles d’iPhone. Crédit image-iAppleBytes – La prochaine mise à jour d’iOS 17 pourrait améliorer l’autonomie de votre iPhone.

Tests comparatifs de l’autonomie de la batterie des dernières versions de l’iPhone. Crédit image-iAppleBytes

Certains utilisateurs d’iPhone de la série 15 ont remarqué que leur téléphone consommait un point de pourcentage de batterie par minute de surchauffe. Par exemple, cinq minutes passées sur Instagram (l’une des applications qui auraient provoqué une surchauffe des iPhone) réduisaient l’autonomie de la batterie de cinq points de pourcentage. Dix minutes sur l’application enlèveraient 10 points de pourcentage d’autonomie à la batterie.

Le tableau publié par iAppleBytes couvre les modèles à partir de l’iPhone SE (2020) jusqu’à la gamme iPhone 13. Ce dernier modèle a vu son score au test de batterie Geekbench passer de 4620 avec la dernière version bêta d’iOS 17 à 4100 lors de la sortie d’iOS 17. Les deux mises à jour mineures qui ont suivi ont ramené le score à 4 250. Pour mettre ce résultat en perspective, le score le plus élevé jamais atteint par l’iPhone 13, à savoir 5870, a été obtenu après la diffusion d’iOS 15.0.1, juste après la sortie du téléphone.

Si vous regardez le graphique, vous verrez que la plupart des modèles d’iPhone réagissent ensemble aux mises à jour d’iOS. Par conséquent, si la prochaine mise à jour améliore l’autonomie de la batterie des nouveaux modèles, il y a de fortes chances que votre ancien iPhone bénéficie également d’une amélioration. Quelle est l’ampleur de cette amélioration ? Tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c’est que votre kilométrage peut varier.

