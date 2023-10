La fuite des Google Pixel Buds Pro nous donne un premier aperçu des nouvelles couleurs

Ces détails devraient arriver mercredi, et il pourrait y avoir quelques bonus en plus des nouvelles couleurs pour les Pixel Buds Pro. Pour l’instant, nous n’avons aucune indication que des écouteurs Pixel Buds Pro 2 sont en préparation.

Cette information provient de The Tech Outlook. Nous avons des rendus des écouteurs dans les couleurs appelées « Bay Blue » et « Porcelain » — une couleur bleu pâle et une couleur blanc cassé.