EcoFlow Powerstream : le premier dispositif solaire de balcon avec système de stockage

Les stations électriques de balcon sont de plus en plus populaires et les entreprises spécialisées dans les solutions énergétiques modernes réagissent rapidement. EcoFlow ne fait pas exception. Avec la EcoFlow Powerstream, l’entreprise a présenté une solution combinée intelligente composée d’une station électrique de balcon et d’une batterie. Cette solution devrait résoudre le problème de stockage dont se plaignent de nombreux propriétaires de systèmes solaires pour balcons.

La transition énergétique bat son plein et les entreprises réagissent. Pour que les constructeurs de maisons, mais aussi les résidents d’un immeuble d’appartements, puissent participer à l’action, l’idée des stations électriques de balcon est en plein essor. Il s’agit d’installations photovoltaïques de petite taille qui s’installent sur les balcons. Afin de promouvoir cette idée, le gouvernement a déjà convenu de mesures de soutien globales. Mais les stations de balcon ont un problème jusqu’à présent. En effet, elles ne disposent pas encore de possibilités de stockage adéquates. Par exemple, si vous passez toute la journée au travail, vous ne pouvez généralement pas profiter le soir de l’énergie solaire produite pendant la journée.

EcoFlow va donc résoudre cette problématique et aller plus loin. Le spécialiste du stockage intelligent de l’énergie a dévoilé ce qu’elle appelle son Powerstream.

Le Powerstream d’EcoFlow est une solution 2-en-1 qui combine une station de balcon et un stockage d’énergie sans autre forme de procès. L’énergie produite pendant la journée est ainsi stockée sans autre forme de procès pour être consommée le soir et la nuit. La première d’EcoFlow dans le domaine des stations de balcon risque donc de faire l’effet d’une bombe en révolutionnant directement ce marché. Étant donné l’expérience de l’entreprise en matière d’unités de stockage d’énergie mobiles telles que la EcoFlow River 2 Max ou la EcoFlow Delta 2, on peut s’attendre à de grandes choses dans ce domaine.

Après tout, ces unités ne se contentent pas d’être très performantes, elles peuvent également être contrôlées de manière pratique par le biais d’une application.

Un système de stockage d’énergie pour la maison et en déplacement

La EcoFlow Powerstream est censée être une solution 2-en-1 à d’autres égards également. En effet, grâce à son concept mobile, la combinaison des cellules solaires et de la station électrique peut être utilisée à d’autres fins que l’alimentation en énergie pour la maison. Les personnes qui partent spontanément en camping le week-end devraient également pouvoir emporter l’unité de stockage comme source d’énergie portable.

Une fois de retour à la maison, vous rebranchez la Powerstation dans la prise de courant appropriée et la laissez injecter l’énergie produite dans le réseau électrique de votre maison. Bien entendu, la populaire fonction d’alimentation sans interruption (ASI) est également utilisée ici. En cas de panne de courant, la station électrique intervient alors en tant que fournisseur d’énergie.

Prix et disponibilité

Avec la EcoFlow Powerstream, le fabricant semble vouloir transférer son expérience de la conception et de la construction d’unités de stockage d’énergie mobiles à la populaire centrale électrique de balcon. En théorie, l’opération semble déjà réussie.