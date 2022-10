Blink se dote d’une caméra filaire à projecteur et d’un support panoramique et inclinabl

Amazon n’a pas ménagé ses efforts lors de son événement Devices & Services, annonçant un grand nombre de nouveaux gadgets qui aideront les clients à construire leur maison connectée parfaite.

La gamme Blink a été particulièrement remarquée, avec la caméra filaire Blink Floodlight et le support Blink Mini Pan Tilt révélés officiellement lors du livestream.

Blink, propriété d’Amazon, proposait déjà une gamme robuste de caméras et de systèmes de sécurité, mais un projecteur filaire était sensiblement absent de son catalogue. Cela va changer dans les prochains mois avec l’arrivée de la bien nommée Blink Wired Floodlight Camera.

Offrant un éclairage LED de 2 600 lumens, des images 1080p, un système audio bidirectionnel et une installation simple qui ne nécessitent pas de savoir-faire professionnel, le nouveau projecteur espère être un dispositif de sécurité fiable et abordable.

Nous n’avons pas de date de lancement spécifique pour le produit de maison connectée, mais Amazon a révélé que la caméra filaire à projecteur Blink coûtera 100 dollars, ce qui la place dans la lignée du projecteur extérieur Wyze.

Amazon a également présenté le support Blink Mini Pan Tilt. Ce support, d’une valeur de 30 dollars, est compatible avec la Blink Mini actuelle et vous permettra d’effectuer à distance un panoramique horizontal et vertical de l’appareil. Si vous ne possédez pas de Blink Mini, une offre groupée sera disponible au lancement et comprendra à la fois le support et la caméra pour 60 dollars. Les précommandes pour le support Pan Tilt Blink Mini sont ouvertes dès maintenant.