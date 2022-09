Netflix pourrait lancer son plan de financement par la publicité le 1er novembre

Android 14 prendra en charge la connectivité par satellite

Netflix a fait la une des journaux pour son plan moins cher, soutenu par la publicité, qu’il a annoncé pour gagner plus d’abonnés et la baisse des revenus. Alors qu’il est prévu de le lancer au début de 2023, un nouveau rapport suggère le contraire et nous pourrions officiellement le voir en novembre de cette année.

Un récent rapport du Wall Street Journal révèle que Netflix lancera le plan financé par la publicité le 1er novembre, selon les dires de certains annonceurs. La décision d’avancer le lancement du plan pourrait être prise pour concurrencer son rival Disney+, qui devrait introduire son plan publicitaire en décembre.

Le plan publicitaire de Netflix devrait être lancé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, puis dans d’autres régions.

Netflix a décidé de rester muet sur la question pour l’instant et déclare : “Nous en sommes encore aux premiers jours de la prise de décision sur la manière de lancer un niveau de prix plus bas, soutenu par la publicité, et aucune décision n’a été prise“.

En outre, nous avons quelques détails sur le modèle publicitaire de Netflix. Il est rapporté que Netflix pourrait facturer aux annonceurs 65 dollars CPM (coût par mille ou coût pour mille), ce qui est assez élevé par rapport au CPM standard de 20 dollars. La plateforme de streaming chercherait à dépenser environ 20 millions de dollars par an et à facturer environ 80 dollars par CPM à terme.

Des négociations sont attendues et il reste à voir ce que Netflix et les annonceurs s’accordent. Il est spéculé que Netflix vise à montrer 4 minutes de publicités par heure, ce qui est relativement court. Netflix a également nommé deux anciens employés de Snap Inc, Jeremi Gorman et Peter Naylor, à la tête de son activité publicitaire.

Le nouveau forfait avec publicité coûterait entre 7 et 9 dollars. Les précédentes rumeurs ont suggéré que le plan ne comprendra pas tout le contenu de Netflix et pourrait également s’abstenir de montrer des publicités dans certains contenus. Il se peut qu’il n’y ait pas d’option pour télécharger les films et les séries TV pour un visionnage hors ligne et le plan pourrait supporter une résolution 480p.

Des détails concrets sont encore attendus et si Netflix prévoit un lancement dans deux mois, nous nous attendons à ce qu’il en révèle assez rapidement. Je vous tiendrais au courant dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet.