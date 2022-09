by

OPPO Reno 8 Pro : déballage et premières impressions

OPPO a lancé le smartphone Reno 8 Pro en France hier, comme le successeur du Reno 7 Pro de l’année dernière. Il a des améliorations dans tous les domaines à commencer par l’écran, le processeur, la caméra et la charge rapide. J’ai pu tester le smartphone depuis quelques jours. Voici mes premières impressions.

Que trouve-t-on dans la boîte du OPPO Reno 8 Pro ?

La boîte du OPPO Reno 8 Pro vendue en France contient les éléments suivants :

OPPO Reno 8 Pro dans la couleur de votre choix

Chargeur rapide SuperVOOC de 80 W

Câble USB Type-C

Étui de protection

Outil d’éjection de la carte SIM

Guide d’utilisation

Le Reno 8 Pro, comme vous pouvez le voir, est livré avec tous les accessoires que l’on peut attendre lors de l’achat d’un smartphone. Ainsi, contrairement à la plupart des smartphones vendus aujourd’hui, le Reno pas livré avec un chargeur. Il va offrir un bloc de charge de 80 W.

Qu’obtenons-nous ?

Le smartphone est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ dont le centre est perforé. Comme il a une luminosité allant jusqu’à 950 nits, l’écran est lumineux même en extérieur, et le large gamut de couleurs 100% DCI-P3 et sRGB offre des couleurs éclatantes. L’écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et peut atteindre 360 Hz en mode jeu. Certains jeux prennent en charge jusqu’à 720 Hz grâce à la technologie d’interpolation des images, a déclaré la société.

À l’intérieur du minuscule poinçon, on trouve une caméra de 32 mégapixels avec un capteur Sony IMX709. La grille de l’écouteur est présente sur le bord supérieur, qui fait office de haut-parleur secondaire.

La bordure inférieure du smartphone est minimale. Le téléphone est doté d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

Il est propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX qui offre la stabilité pour les jeux, l’intelligence artificielle, la réduction du bruit vidéo des scènes nocturnes. Le smartphone dispose de 12 Go de RAM LPDDR5 et d’un espace de stockage UFS 3.1 de 256 Go. Le système de refroidissement en graphite ultra-conducteur améliore le refroidissement de 45% par rapport au graphite traditionnel pour un surcroît de performances, a déclaré la société.

En ce qui concerne le placement des boutons et les ports, le bouton d’alimentation est présent sur le côté droit, les boutons de volume sont présents sur la gauche. Le double emplacement SIM, le microphone principal, le port USB Type-C et la grille du haut-parleur sont présents en bas. Le microphone secondaire est sur le dessus, ainsi qu’un évent de haut-parleur. Le smartphone ne dispose pas d’un stockage extensible. Celui-ci dispose d’un châssis métallique, ce qui permet de voir les bandes d’antenne.

Configuration de la caméra

Capteur photo de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8, capteur Sony IMX766

Capteur photo ultra-large de 8 mégapixels avec capteur Sony IMX355, ouverture f/2.2

Capteur photo macro de 2 mégapixels avec capteur OV02B10, ouverture f/2.4

Capteur photo frontal de 32 mégapixels avec capteur Sony IMX709, ouverture f/2.4

Le smartphone dispose également d’un NPU développé par MariSilicon X avec 3,5 milliards de transistors, capable d’effectuer 18 trillions d’opérations par seconde. Cette puissance de traitement permet d’obtenir des vidéos 4K Ultra Night claires et nettes, même dans les scénarios les plus difficiles, a indiqué l’entreprise. Le smartphone est doté de fonctions d’imagerie améliorées par l’IA, comme le portrait de nuit et la vidéo Bokeh Flare.

Le smartphone a un design unibody épuré avec un verre Gorilla Glass 5 à l’arrière, et un châssis en aluminium. L’ensemble de l’arrière du smartphone utilise une seule pièce de verre qui est forgée à chaud et moulée sous pression pour former les courbes douces requises pour le module de la caméra.

Le smartphone est doté d’une batterie de 4 500 mAh et d’un système de charge rapide filaire SuperVOOC de 80 W qui permet de charger jusqu’à 50 % en 11 minutes et 100 % en 28 minutes. Elle est également certifiée par le TUV Rhineland pour la sécurité de la charge rapide. La technologie OPPO Battery Health Engine (BHE) permet au smartphone de fonctionner au maximum de ses capacités pendant quatre ans d’affilée sans que la santé de la batterie ne baisse et avec les mêmes niveaux de sécurité élevés, a déclaré la société.

Le OPPO Reno 8 Pro est vendu au prix de 799 euros et est disponible sur Amazon, sur la boutique en ligne OPPO.