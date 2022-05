Microsoft Build 2022 : ce qu’il faut attendre de Teams, Edge et Windows

Contrairement à Google et Apple, la Microsoft Build s’engage généralement à être un événement à forte composante de développement. Cela signifie plus de codage sur scène et de sessions pour les développeurs et moins d’annonces concernant la gamme Surface. Toutefois, vous pouvez vous attendre à entendre de nouvelles informations centrées sur la façon dont les développeurs peuvent créer des expériences pour Windows et les autres services Microsoft 365 comme Teams.

La conférence Build de l’année dernière a permis à Microsoft de présenter ce que nous connaissons maintenant sous le nom de Windows 11, ainsi que plusieurs fonctionnalités importantes pour Teams et Microsoft Edge.

Nous nous attendons à un peu de la même chose cette année, et voici quelques points forts que nous voulons surveiller.

Comment regarder la Microsoft Build 2022 ?

L’accès à la conférence Build 2022 est gratuit cette année et l’événement est entièrement virtuel en raison de la pandémie. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour écouter ou regarder les différentes principales conférences. La keynote la plus importante débutera le 24 mai à 17 heures, heure française. Microsoft a créé une page Web consacrée à la diffusion en continu de cette conférence.

Vous pouvez vous attendre à entendre Satya Nadella lors de cette keynote. Microsoft mentionne spécialement que le PDG expliquera comment « Microsoft crée de nouvelles opportunités pour les développeurs sur toutes nos plateformes ».

Mises à jour ou nouvelles fonctionnalités pour Windows 11

Windows 11 est l’avenir pour Microsoft, même si Windows 10 est encore là jusqu’en 2025. Le système d’exploitation a atteint le statut de déploiement large, ce qui signifie que presque tout le monde peut l’essayer maintenant sur les PC pris en charge. Cela dit, nous nous attendons à ce que Microsoft annonce des fonctionnalités et des mises à jour liées à Windows 11 lors de la Build 2022.

Parmi les nouveautés on peut citer une meilleure expérience des widgets dans Windows 11. Sur la base d’un tweet d’une fuite de Microsoft, il est probable que des widgets tiers pourraient bientôt être disponibles pour l’OS.

Nous avons également entendu de Windows Central que les développeurs ont déjà été informés de la façon dont les widgets tiers pourraient fonctionner. Alors, quel meilleur moment pour l’annoncer que la Build, où les développeurs sont au premier plan ?

En dehors de cela, il pourrait y avoir de grandes nouvelles concernant la prochaine grande mise à jour de Windows 11. Cela n’a pas encore été confirmé, mais on peut penser que la mise à jour apporte de multiples fonctionnalités. Les dossiers dans le menu Démarrer, les ajustements pour le mode tablette, un nouveau gestionnaire de tâches, une recherche améliorée et des légendes en direct ne sont que quelques éléments qui pourraient être confirmés pour la première mise à jour majeure de Windows 11 pendant la Build. Microsoft a mentionné à plusieurs reprises la plupart de ces fonctionnalités comme arrivant « bientôt » dans Windows.

Il y a actuellement 51 sessions différentes sur Windows prévues pour la Build dans différentes langues, y compris une session avec le chef de Windows Panos Panay prévue pour plus tard le 24 mai.

Nouvelles fonctionnalités pour Microsoft Teams

Microsoft Teams est en plein essor en raison de la pandémie et de la montée du travail hybride. Cela dit, nous nous attendons à entendre Microsoft parler beaucoup de Teams pendant la Build 2022. Microsoft a indiqué pour la dernière fois en janvier 2022 que Teams compte 270 millions d’utilisateurs actifs mensuels, et la Build est donc une excellente occasion de montrer aux développeurs ce qu’ils peuvent créer comme applications et services pour cette massive audience de Teams.

Plus de 100 sessions de la conférence Build mentionnent le nom de Microsoft Teams.

La nouvelle application Outlook pour Windows

Microsoft travaille depuis un certain temps sur une nouvelle version d’Outlook pour Windows. L’année 2020 a vu macOS obtenir une nouvelle application Outlook, et nous espérons en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités à venir pour une nouvelle application « One Outlook » sur Windows lors de la Build 2022.

Microsoft a déjà confirmé que la nouvelle application est en cours de test avec le canal Beta d’Office Insiders, mais il ne sera pas trop surprenant que les séances de discussion à la Build mentionnent également l’application. Pour récapituler, le nouveau client Outlook est simplifié et plus efficace, basé sur l’expérience d’Outlook.com, mais aussi avec des fonctionnalités sympas.

Il y a actuellement 7 sessions au total pour Outlook à la Build.

Plus d’informations sur les efforts de Microsoft pour Android ?

Les rumeurs indiquent que Microsoft a créé une nouvelle organisation appelée Android Microsoft Platform and Experiences (AMPX). Dans cette optique, nous nous demandons si la Build se concentrera davantage sur les expériences Android cette année. Une recherche rapide révèle sept sessions consacrées à Android, nous sommes donc à l’affût de quelques nouvelles de Microsoft sur Android, également.

Nous espérons en savoir plus sur le Windows Subsystem for Android et l’exécution d’applications Android sur Windows 11. Nous espérons également entendre parler des mises à jour du système d’exploitation ou de la façon dont les développeurs peuvent créer des applications Android pour le Surface Duo 2.

Plus d’informations sur le Metaverse

Le Métaverse est le prochain grand sujet pour tous les géants de la technologie, nous ne serons donc pas surpris d’entendre Microsoft en parler pendant la Build. Une session ayant fait l’objet d’une fuite indiquait que Microsoft prévoyait de mettre en avant les intégrations de Teams avec le Métaverse, nous espérons donc qu’il pourrait y avoir plus à ce sujet. Par le passé, l’entreprise a également parlé de sa vision du travail dans le Métaverse avec Microsoft Mesh. Ce sont tous des sujets qui pourraient réapparaître lors de la Build.