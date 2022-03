Les derniers schémas de l’iPhone 14 Pro suggèrent que nous aurons des appareils plus épais

Twitter permet d'enregistrer un GIF directement depuis la caméra de l'application iOS

Une source bien connue nous a fourni de nouvelles informations sur la prochaine gamme d’iPhone 14 d’Apple. La fuite révèle des schémas pour les deux modèles haut de gamme de l’iPhone 14 Pro, qui suggèrent que ces variantes arriveront avec une bosse de caméra plus proéminente et un design plus épais.

Max Weinbach a récemment publié quelques images sur Twitter, contenant des schémas présumés pour l’iPhone 14 Pro. Ces schémas sont intéressants car ils révèlent des informations détaillées et des mesures des prochains appareils d’Apple.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Ces schémas affirment que le plus grand iPhone 14 Pro Max aura une largeur de 77,58 mm, ce qui le rend plus petit par rapport à l’iPhone 13 Pro Max, qui mesurait 78,1 mm. De plus, ce modèle pourrait être presque identique à l’iPhone 13 Pro Max, car sa différence est presque inexistante. Le nouveau modèle mesurerait 160,7 mm, alors que le 13 Pro Max mesure 160,8 mm.

L’iPhone 14 Pro Max sera également légèrement plus épais que l’itération actuelle du modèle haut de gamme d’Apple, puisque le modèle à venir pourrait mesurer 7,85 mm d’épaisseur. En revanche, l’iPhone 13 Pro Max a une épaisseur de 7,65 mm. Cependant, la plus grande différence arriverait avec la configuration de la caméra, et je ne parle pas de capteurs.

Ces nouveaux schémas affirment que la nouvelle bosse de la caméra sur l’iPhone 14 Pro Max atteindra 4,17 mm d’épaisseur, ce qui est considérablement plus grand que la bosse de 3,60 mm trouvée dans l’iPhone 13 Pro Max. En outre, la disposition pourrait également augmenter en largeur et en hauteur, car nous pourrions obtenir une nouvelle largeur de 36,73 mm et une hauteur de 38,21 mm, au lieu des dimensions de 35,01 mm et 36,24 mm de l’iPhone le plus puissant d’Apple à ce jour.

L’iPhone 14 Pro qui sera presque identique à l’iPhone 13 Pro

D’autre part, nous avons l’iPhone 14 Pro qui sera presque identique à l’iPhone 13 Pro, avec moins de 1 mm de différence à la fois en largeur et en hauteur. Cependant, les changements seront perceptibles sur la bosse de la caméra, puisque le nouveau modèle mesurerait 4,17 mm contre 3,60 mm actuellement.

La meilleure partie est que ces nouveaux schémas de l’iPhone 14 Pro suggèrent également que les modèles haut de gamme vont finalement abandonner l’encoche. Ils impliquent également que Jon Prosser avait tort lorsqu’il a affirmé que les nouveaux modèles d’iPhone 14 élimineraient également la bosse de la caméra à l’arrière. Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que ce ne sont rien de plus que des rumeurs, elles doivent donc être prises avec des pincettes.

Parallèlement, Apple abandonnera également l’iPhone mini, car la société ne prévoit plus d’investir dans le format de 5,4 pouces. Le plus petit iPhone que vous pourrez acheter sera l’iPhone SE.