Le prix et les étuis officiels du Samsung Galaxy A53 sont révélés

Comment regarder la keynote « Peek Performance » d’Apple à 19 heures ?

Le Samsung Galaxy A53 est censé être le nouveau milieu de gamme de la société pour regrouper toutes les grandes caractéristiques du nouveau fleuron dans un smartphone beaucoup plus abordable, et le smartphone devrait être annoncé bientôt. Le Galaxy A53 non annoncé a récemment été mis en vente sur un site Web serbe, et de nouvelles images ont montré les étuis d’apparence officielle pour le prochain smartphone.

Les nouveaux étuis du Galaxy A53 ont fait l’objet d’une fuite en ligne, révélant une fois de plus le design du prochain smartphone de milieu de gamme et montrant les étuis officiels. Les étuis semblent également correspondre aux rendus récemment vus de l’appareil, qui ont montré le Galaxy A53 en quatre couleurs différentes. Dans les listes relayées par GSMArena, nous voyons des étuis avec une sangle pour le Galaxy A53, et plusieurs autres étuis en silicone, correspondant à la couleur du smartphone.

Il y a aussi d’autres étuis avec des béquilles et d’autres flip covers.

Dans d’autres nouvelles, 034Mobile a affiché le Galaxy A53 5G encore non annoncé sur un site Web pour 349 €. Le listing affirme qu’il s’agit de la configuration de 6 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage, et qu’il supporte le double-SIM, et qu’il a la compatibilité 5G. Le listing contient également quatre images, confirmant les fuites et les rendus de design précédemment vus du Galaxy A53.

Le Galaxy A53 est censé être lancé avec le chipset Exynos 1200 encore inconnu à ce jour, et il dispose de 6/8 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible. L’arrière serait composé de quatre capteurs, un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels.

L’appareil aurait une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et offrant un support à la charge filaire rapide de 25 W. Auparavant, l’appareil aurait été lancé au prix de 460 € en Europe, mais à ce stade, il pourrait s’agir du modèle le plus performant. Le Galaxy A53 devrait être prochainement annoncé.