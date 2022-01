CES 2022 : HP lance une nouvelle gamme d’ordinateurs portables, de bureau et d’écrans 

HP a annoncé plusieurs nouveaux appareils visant à aider les gens à travailler à distance, où qu’ils soient. Le thème principal de HP lors de ce CES 2022 était le travail hybride. Les nouveaux produits de l’entreprise aident les gens à collaborer avec des expériences significatives pour le travail hybride, et plusieurs produits se concentrent sur des fonctionnalités et des capteurs supplémentaires.

HP Elite Dragonfly G3

Le nouveau HP Elite Dragonfly G3 est livré avec Windows 11, et il pèse moins d’un kilo. Il est équipé d’un processeur Intel de 12e génération et d’une coque de 13,5 pouces (écran d’une résolution full HD) avec un rapport hauteur/largeur de 3:2.

Il est équipé de haut-parleurs B&O et d’une fonction de réduction du bruit 2.0 basée sur l’intelligence artificielle pour améliorer le son, même en portant un masque. HP promet une longue autonomie grâce aux batteries intégrées de 45 WHr ou 68 WHr (selon le modèle). Les appareils sont également dotés d’une fonction de charge rapide de 65 W ou 100 W.

Le Elite Dragonfly G3 sera disponible dans les coloris bleu ardoise et argent naturel.

HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise

Le nouveau HP Dragonfly Chromebook offre le premier trackpad haptique au monde sur un Chromebook, offrant des temps de réponse plus rapides. L’ordinateur portable présente un design à 360 degrés amélioré par HP Presence. Il est équipé d’un capteur photo de 5 mégapixels, et de quatre haut-parleurs réglés par B&O.

Il est également optimisé pour le tactile, et permet aux utilisateurs d’utiliser le plateau magnétique en option qui peut se fixer et se charger sans fil sur le côté de l’appareil.

HP Presence

HP a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à son appareil HP Presence qui permet aux équipes de faire des conférences téléphoniques sans problème. HP a ajouté des fonctions logicielles supplémentaires telles que la personnalisation de la façon dont les personnes se présentent aux réunions avec le filtre d’apparence. myHP fournit également un tableau de bord unique pour contrôler et personnaliser l’expérience, avec des paramètres vidéo et plus encore.

Moniteurs de conférence HP E24m, E27m, et E34m

Moniteur HP M27 WebcamLa société HP a également annoncé trois nouveaux moniteurs de conférence équipés de caméras Web de confidentialité inclinables de 5 MP. Chaque nouvelle caméra est dotée de capteurs d’éclairage améliorés, de la prise en charge de la connexion Windows Hello, de microphones antibruit et de haut-parleurs frontaux. Tous les nouveaux moniteurs sont certifiés Zoom et permettent une connexion facile via un câble USB-C pour un bureau sans encombrement.

Écrans incurvés HP Z40c G3 et HP Z34c G3

HP affirme que les nouveaux écrans incurvés sont destinés aux créateurs et aux utilisateurs intensifs qui souhaitent remplacer leur configuration à deux écrans par un seul grand écran aux couleurs fidèles. L’écran incurvé Z40c G3 est le plus grand moniteur de conférence au monde avec une caméra Web 4K intégrée et un écran de 40 pouces. Le moniteur dispose également d’une connexion Thunderbolt 3 qui, selon HP, peut charger deux PC simultanément.

Ordinateurs portables HP

HP Elite x 360 1040 G9 et HP EliteBook 1040 G9 sont des appareils portables fins et légers avec un ratio 16 h 10. Les nouveaux ordinateurs portables sont dotés d’écrans full HD de 14 pouces et sont alimentés par des processeurs Intel de 12e génération. Les deux appareils sont dotés des nouveaux 2 ports USB-C Thunderbolt 4 qui permettent une recharge rapide, et ils disposent de quatre haut-parleurs stéréo, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2

Les PC de la série HP EliteBook 800 G9 sont conçus dans l’optique d’un profil fin et possèdent un châssis mince et fin. Les écrans présentent un format 16:10 et disposent d’une caméra de 5 mégapixels intégrée avec HP Presence, et les haut-parleurs sont réglés avec précision par B&O pour une expérience audio plus immersive. Les nouveaux appareils disposent également d’une connectivité 5G en option

Les nouveaux HP EliteBook 600 G9 Series et EliteBook 400 G9 Series sont à la fois puissants et dotés d’excellentes performances et d’un design durable. HP affirme qu’ils sont les mieux adaptés aux utilisations commerciales et professionnelles

Les nouveaux HP ZBook Firefly 14 G9 et Firefly 16 G9 offrent une « performance de niveau professionnel » et une webcam améliorée par l’IA pour améliorer les performances. L’écran a un ratio 16:10, et ils sont alimentés par la nouvelle génération de processeurs Intel Core et le GPU pour ordinateur portable NVIDIA T550 qui peut être configuré avec jusqu’à 64 Go de mémoire vive

Ordinateurs de bureau HP