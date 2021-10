Lorsque Samsung a officiellement programmé son mystérieux événement « Galaxy Unpacked Part 2 » pour le 20 octobre, il était difficile de ne pas penser au Galaxy S21 FE, dont on parle depuis longtemps, qui a fait l’objet de nombreuses fuites et qui a été maintes fois retardé, comme le principal suspect pour une annonce clinquante quelques mois seulement après les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Mais vu la manière dont la société a fait référence de façon énigmatique aux couleurs à la fois dans la courte vidéo et dans le court texte accompagnant l’invitation à l’événement du 20 octobre, nous nous sommes posé des questions sur le véritable appareil qui sera lancé. Peu de temps après, un certain nombre d’initiés et de fuites tout aussi fiables ont anéanti nos espoirs de voir enfin le Galaxy S21 FE 5G dévoilé à la fin de ce mois. Et maintenant, Samsung fait à nouveau référence aux couleurs pour son événement « Galaxy Unpacked Part 2 ».

Pour ce qu’elle vaut, la nouvelle vidéo de teasing Unpacked Part 2 du géant de la technologie est indéniablement adorable, mettant en exergue un trio de petites créatures extraterrestres portant des casquettes Samsung Galaxy. Les trois petits extraterrestres commencent alors à s’amuser avec la palette de couleurs en tournant des boutons qui changent ensuite la couleur de leurs vêtements.

Au lieu de changer constamment de chemise, les êtres extraterrestres sont capables de passer instantanément d’une teinte à l’autre en utilisant une sorte d’outil virtuel « Galaxy Studio ».

Évidemment, ce n’est pas littéralement ce que Samsung prévoit de dévoiler ce mercredi, mais nous nous attendons à ce que les futurs acheteurs des Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 puissent choisir entre bien davantage d’options de couleurs qu’actuellement et peut-être même personnaliser les deux smartphones pliables avec leurs combinaisons chromatiques préférées.

De nouveaux coloris pour les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3

Le seul problème est qu’il est déjà assez difficile de gérer la demande mondiale pour les deux smartphones dotés de la puce Snapdragon 888, il n’y a donc pas moyen de savoir quand vous serez en mesure de mettre la main sur l’une des nouvelles couleurs qui seront officielles le 20 octobre.

En outre, il reste difficile de s’enthousiasmer pour de nouvelles couleurs pour une gamme de smartphones déjà sur le marché, surtout avec les Pixel 6 et 6 Pro de Google prévus pour ravir les amateurs d’Android un jour plus tôt, et Apple qui a également prévu de tenir un événement majeur de lancement de produits un jour avant.