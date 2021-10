Les dernières fuites du Pixel 6 incluent des images promotionnelles et des spécifications

Demain, Google va dévoiler le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Alors que nous avons déjà vu un certain nombre d’images montrant les nouveaux smartphones, en fin de semaine dernière, Evan Blass a publié des rendus des deux smartphones ainsi que quelques images d’étuis, et ce que Blass appelle des clichés « Lifestyle » des smartphones.

Les photos suivent le modèle habituel du matériel promotionnel : nous avons des images de personnes utilisant les smartphones pour passer des appels, prendre des photos avec les téléphones, faire des affaires importantes avec les téléphones, et regarder au loin en tenant l’un des derniers Pixel.

Le Pixel 6 sera doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces protégé par un verre Gorilla Glass Victus de Corning, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, et un rapport d’aspect 19.5:9.

Avec la puce Google Tensor maison sous le capot, le modèle standard embarquera 8 Go de mémoire vive (RAM) avec 128 Go ou 256 Go de stockage. À l’arrière, nous devrions voir une caméra principale de 50 mégapixels avec une caméra ultra-large de 12 mégapixels, et il y aura une caméra frontale de 8 mégapixels en façade. Une batterie d’une capacité de 4 614 mAh permettra de garder le smartphone allumé pendant 1 journée.

Quant au Pixel 6 Pro, le modèle premium arborera un écran AMOLED de 6,71 pouces avec une résolution de 3 120 x 1 440 pixels, et un ratio 19.5:9. La variante « Pro » redessinera l’écran jusqu’à 120 fois par seconde (120 Hz) et le même processeur Tensor sera sous le capot avec 12 Go de mémoire vive et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. La matrice de caméras à l’arrière comprendra la caméra primaire de 50 mégapixels, une caméra téléobjectif de 48 mégapixels (avec un zoom optique 4x) et une caméra ultra-large de 12 mégapixels.

Le Pixel 6 Pro disposera d’une caméra frontale de 12 mégapixels, ainsi que de la plus grande batterie jamais offerte à un appareil Pixel, soit 5 000 mAh. L’annonce ayant lieu le 19 octobre, la date de sortie pourrait être le 28 octobre.

Des fonctionnalités clés

Ce n’est pas encore la fin du lot actuel de fuites. @_snoopytech_ a publié une bande-annonce de 30 secondes pour le Pixel 6 Pro. Elle montre deux des fonctionnalités attendues : Traduction en direct, pour traduire des langues étrangères avec ou sans connexion internet, et Gomme magique, pour supprimer des objets des photos d’un tapotement.

Le Pixel 6 sera proposé dans les coloris « Kinda Coral », « Sorta Seafoam » et « Stormy Black ». Le Pixel 6 Pro sera disponible dans les coloris « Sorta Sunny », « Cloudy White » et « Stormy Black ».

Est-ce que ce sera l’année où le Pixel deviendra un concurrent légitime de l’iPhone et du Galaxy S ? Et si un Pixel Fold est lancé, sera-t-il capable de rivaliser avec le Galaxy Z Fold 3 ?