Apple organise enfin son premier événement médiatique de l’année ce soir — mais il s’agit toujours d’un événement entièrement numérique. L’événement « Spring Loaded » présentera probablement la nouvelle gamme d’iPad Pro avec la puce M1 de la société et des trackers AirTags (enfin !).

La société commencera son discours principal préenregistré à 19 heures, heure française — 10 heures, heure locale. Vous pouvez suivre la présentation sur le site Web d’Apple ou sur sa chaîne YouTube.

Grâce au site Web des événements Apple, vous pouvez regarder l’événement en direct sur un Mac, un iPhone, un iPad, un PC ou tout autre appareil doté d’un navigateur Web. Le site Web des événements Apple fonctionne avec Safari, Chrome, Firefox et les autres principaux navigateurs. Il vous suffit de vous rendre sur le site apple.com/apple-events/ à l’aide d’un navigateur Web au moment voulu pour regarder. Vous pouvez visiter le site dès maintenant pour ajouter un rappel de l’événement à votre calendrier.

Apple prévoit également de diffuser l’événement en direct sur YouTube, ce qui est peut-être le moyen le plus simple et le plus efficace de le regarder, car le flux en direct sur YouTube peut être visionné sur toutes les plateformes où YouTube est disponible, c’est-à-dire à peu près toutes les plateformes, des smartphones et tablettes aux consoles et Smart TV. Apple a mis en ligne un espace réservé à l’événement du 20 avril sur YouTube. Vous pouvez vous y rendre dès maintenant pour définir un rappel de l’événement sur YouTube.

Apple avait une application dédiée aux événements Apple sur l’Apple TV, mais avant la WWDC en juin dernier, elle a été intégrée à l’application Apple TV. Le jour de l’événement, une section importante de l’application Apple TV sera consacrée au flux en direct, qui pourra être regardé sur tout appareil pour lequel l’application Apple TV est disponible. Cela inclut l’Apple TV, les iPhone, les iPad, les Mac et certains téléviseurs intelligents. Si vous avez une Apple TV, l’application Apple TV est l’un des meilleurs moyens de regarder l’événement en direct.

Que pouvez-vous attendre de cet événement ?

Apple annoncera de nouveaux iPad Pro sans changement majeur de design, mais ils seront alimentés par une version modifiée de sa propre puce M1 basée sur l’architecture ARM. La société devrait également inclure un écran Mini LED — au moins sur le modèle de 12,9 pouces — pour améliorer la luminosité et les angles de vision.

De plus, l’iPad Pro mis à niveau sera également doté d’un port Thunderbolt. En principe, il s’agira toujours d’un port USB-C, mais il vous permettra de connecter plus facilement des périphériques tels que des écrans externes et des disques durs.

Outre l’annonce de l’iPad Pro, le géant technologique devrait lancer ses trackers AirTags. Ces derniers ont fait l’objet de nombreuses fuites et rumeurs, mais nous espérons que l’événement de ce soir nous permettra de les voir réellement. Et les photos d’accessoires qui ont fuité juste avant l’événement pourraient être une indication du futur lancement.

Au début du mois, Apple a également ouvert son service « Localiser » à des partenaires tiers afin qu’ils puissent utiliser leurs propres accessoires pour le suivi des objets.

D’autres rumeurs font état d’une plateforme de podcasting payante propre à Apple et d’une mise à niveau de l’iMac.

Rendez-vous dans quelques heures !