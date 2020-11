Le moto e7 est un smartphone intéressant à 120 euros

Motorola a dévoilé aujourd’hui le moto e7, qui est le dernier-né de sa gamme d’appareils à bas prix. Comme beaucoup d’autres smartphones abordables que Motorola a lancés au fil des ans, l’accent semble ici être mis sur la caméra.

En fait, Motorola déclare dans son annonce que les utilisateurs de smartphones méritent « un système de caméra incroyable qui donne des résultats magnifiques », quel que soit leur budget. Le moto e7 est clairement une option économique pour ceux qui n’ont pas besoin d’un flagship à plusieurs centaines d’euros.

Alors, est-ce que l’ensemble de capteurs photo à l’arrière du moto e7 répond à ces attentes ? C’est aux utilisateurs de décider en dernier ressort, mais le smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 48 mégapixels qui a été associé à un objectif macro de 2 mégapixels. Motorola affirme que la caméra a été équipée de sa technologie « Quad Pixel » pour une meilleure prise de vue en basse lumière, qui est encore renforcée par le mode de Vision nocturne.

Au vu des spécifications que Motorola partage, le moto e7 ne semble pas si différent du moto e7 plus que nous avons vu plus tôt dans l’année. Le moto e7 basé sur Android 10 est équipé d’un écran Max Vision de 6,5 pouces avec un format d’image de 20:9 et une résolution HD+.

Selon Motorola, le moto e7 est doté d’un design en plastique hydrofuge, d’un port USB-C et d’une prise casque de 3,5 mm.

Une batterie endurante

L’un des principaux avantages est la batterie, qui fonctionne à 4 000 mAh. Comme le moto e7 utilise un processeur MediaTek Helio G25 et un écran à faible résolution, cette batterie peut probablement durer longtemps. Motorola, pour sa part, affirme que la batterie peut durer 36 heures à pleine charge. Vous obtenez également Android 10 avec un bouton Google Assistant dédié et des « Gestes rapides », qui, selon Motorola, permettra aux utilisateurs d’effectuer rapidement des actions en appuyant sur le capteur d’empreintes digitales.

Mais il est évident qu’il s’agit d’un appareil économique, selon presque toutes les définitions de l’expression, on ne peut pas s’attendre à des merveilles en tout point. Ces attentes s’étendent également au prix, Motorola commercialisant le moto e7 a un prix de 119,99 €. Il sera disponible en coloris gris minéral.