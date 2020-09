Oubliez le Chromecast 4 ou le Chromecast Sabrina, « Google Chromecast with Google TV » est le vrai nom du prochain appareil de streaming de Google, selon une nouvelle fuite. Si les rumeurs laissent entendre que nous pourrions voir un nouveau Chromecast pour la modique somme de 50 dollars, l’aspect le plus intéressant est son nom, qui a abandonné « Android TV » au profit de « Google TV ».

Si ce dernier est exact, cela pourrait être une sorte de confirmation d’un rapport antérieur de 9to5Google qui affirmait que Google prévoit de rebaptiser sa plateforme de télévision connectée « Google TV » au lieu de « Android TV ».

Il reste à voir si un changement de nom aura lieu ou non, mais il est intéressant de noter que Android TV est devenue Google TV en octobre 2010. Le géant américain de la technologie a abandonné le SDK de Google TV en 2014, suite à l’introduction de Android TV la même année. La dernière version de Android TV devrait faire ses débuts avec un nouveau Chromecast connu sous le nom de code « Sabrina », mais si l’on en croit le tweet de Russakovskii, elle ne restera peut-être pas « Android TV » très longtemps.

En attendant, les sources indiquent que Google prévoit de conserver la marque Chromecast pour son prochain dongle de streaming, même s’il s’agira d’un tout nouvel appareil sans relation apparente avec aucun des appareils Chromecast existants. Il ne suivra pas la même ligne que les appareils Chromecast existants, comme le Chromecast 3. Bien que cela ne soit pas précisé, on peut penser que le nouveau Google Chromecast prendra en charge le streaming HDR en 4K.

Russakovskii mentionne également que l’appareil serait disponible dans les coloris Rock Candy, Summer Melon et Summer Blue, mais il semble qu’il n’y ait pas plus d’informations à ce sujet pour le moment.

Now Target’s internal system dropped Sabrina’s the price to $49.99 and renamed it to “Google Chromecast with Google TV” (not Android TV), giving legs to May’s rumor from @9to5Google about the rebranding of Android TV back to Google TV (https://t.co/HV1rfeo4bK).

—Artem Russakovskii (@ArtemR) September 12, 2020