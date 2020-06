La rumeur veut que Apple travaille sur son propre système de suivi d’objets par Bluetooth. Mais, le AirTags n’a pas été présenté à la WWDC. Apple a annoncé quelque chose de connexe qui pourrait également préparer le lancement de ce produit plus tard dans l’année. Ironiquement, il permet également aux traqueurs Bluetooth comme Tile d’être sur un pied d’égalité en ouvrant son réseau Find My à ces appareils tiers, ce qui permet aux utilisateurs d’exploiter le grand nombre d’appareils Apple pour localiser leurs clés ou sacs perdus.

Apple a dévoilé ce lundi iOS 14 lors de sa conférence WWDC 2020. Cette mise à jour apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment une nouvelle bibliothèque d’applications, une nouvelle application de traduction et bien sûr, une intégration de l’image dans l’image (PiP). Et, la société a également annoncé l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité pour son application de suivi « Localiser ». Avec iOS 14, « Localiser » permettra de trouver des produits et accessoires tiers.

Pour ce faire, Apple a annoncé le lancement du nouveau programme d’accessoires réseau « Find My ». « Cela permettra aux clients d’utiliser l’application “Localiser” pour trouver d’autres produits importants dans leur vie, en plus de leurs appareils Apple », a déclaré la société. Le réseau Find My sera également doté d’un chiffrement de bout en bout pour respecter la vie privée des utilisateurs. Apple a déjà publié un projet de spécification pour les fabricants d’accessoires et les fabricants d’appareils tiers.

Auparavant connu sous le nom de « Localiser mon iPhone », « Localiser » (oui, le nom s’arrête là) est devenu la plateforme d’Apple pour localiser tous ses appareils, y compris les MacBook et les Apple Watch. Ces appareils peuvent se connecter à Internet ou être équipés d’une puce GPS, ce qui permet de les localiser plus facilement.

Mais « Localiser » peut également utiliser les signaux Bluetooth pour les appareils qui ne peuvent pas se connecter à l’Internet.

Des nouveautés prochainement

L’application « Localiser » d’Apple a été un ajout utile pour de nombreux utilisateurs. En début d’année, elle aurait aidé la police australienne à attraper deux cambrioleurs, tandis qu’en décembre dernier, elle a aidé une adolescente américaine à retrouver sa voiture volée. Apple a également travaillé à l’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’application. Selon les rapports, Apple améliore les notifications pour le partage de localisation de « Localiser » dans iOS 14. De plus, la société devrait bientôt ajouter un mode de réalité augmentée (RA) à l’application.

Entre-temps, l’application a connu son lot de controverses au fil des ans. À la fin du mois dernier, la société Tile, une entreprise de la Silicon Valley, a déposé une plainte contre Apple auprès de l’Union européenne à propos de l’application de suivi. Dans sa plainte, la société a accusé Apple de favoriser l’application « Localiser » en désactivant de manière sélective les fonctionnalités de l’application de suivi Tile, en violation des règles antitrust de la région. Apple, pour sa part, a nié ces allégations, les qualifiant de « sans fondement ».