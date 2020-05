7 Jeux des doodles Google populaires : Loterie, un jeu de cartes mexicain traditionnel

Google a commencé à republier certains de ses anciens jeux des doodles Google populaires auxquels vous pouvez jouer sur votre navigateur. Le Google Doodle d’aujourd’hui célèbre un jeu de cartes mexicain traditionnel, Loteria, qui a fait son apparition sous forme de doodle en 2019.

Aujourd’hui, le jeu de doodle Loteria, qui signifie loterie en espagnol, est un jeu de cartes de hasard, analogue au bingo. Vous pouvez jouer à ce jeu multijoueur sur le navigateur Google avec des amis dans le cadre d’un match privé ou avec des utilisateurs du monde entier au hasard.

Chaque joueur reçoit une carte avec 16 images et le but du jeu est de faire correspondre quatre images d’affilée dans une rangée ou une colonne sur la « tabula » avec les cartes choisies dans un jeu de 54 par l’annonceur. Une fois qu’un joueur a obtenu quatre images correspondantes — selon un schéma précis marqué par des haricots symboliques — il gagne.

Le jeu a été créé par cinq illustrateurs mexicains et mexicano-américains pour « réimaginer un grand nombre des illustrations du jeu classique Loteria pour le Doodle ». Loteria est un populaire jeu dans tout le Mexique et les communautés latino-américaines, que ce soit comme outil d’enseignement de la langue espagnole ou pour les soirées de jeux en famille. « Aujourd’hui, l’emblématique image de Loteria et l’expérience partagée qu’elle favorise chez les gens de toutes les générations sont devenues une source de fierté et de célébration de la culture mexicaine », déclare Perla Campos, responsable du marketing mondial de Google Doodle, dans la description du jeu du doodle.

En cette période de confinement et de distanciation sociale au milieu de la pandémie du coronavirus COVID-19, les puzzles et les jeux de société sont devenus un moyen de passer le temps, virtuellement et dans la vie réelle. C’est pourquoi Google a relancé une série de jeux de doodle.

15 jours de doodles interactifs

L’initiative de Google va certainement remonter le moral des gens à travers le monde qui sont confinés à cause de la pandémie du coronavirus COVID-19. En effet, les gens et les familles du monde entier passent plus de temps à la maison que par le passé, et tuer l’ennui par des jeux est une bonne chose. Google a décrit le doodle en mentionnant : « Alors que le COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, les gens et les familles du monde entier passent plus de temps à la maison. C’est pourquoi nous lançons une série de Doodles d’antan, en nous penchant sur certains de nos populaires jeux interactifs Google Doodle ! ».

Au fil des ans, le géant de la technologie a mis au point un nombre impressionnant de jeux et de mini-jeux sur sa page d’accueil, qui ont tous été préservés et archivés à notre plus grand bonheur