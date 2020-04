Facebook veut faciliter la messagerie que une Apple Watch

L’idée de taper des messages entiers sur une petite montre connectée est au mieux désagréable. Mais l’intérêt d’une smartwatch est de transporter moins votre smartphone. Dans le prolongement de l’application Tuned, l’équipe New Product Experimentation (NPE) de Facebook propose une nouvelle application pour Apple Watch baptisée KIT (Keep in Touch) pour les Canadiens qui facilite la messagerie depuis votre smartwatch. Vous pouvez communiquer en un seul clic.

« KIT permet de garder facilement le contact depuis votre montre. Tout ce dont vous avez besoin pour composer un message est à portée de main. Plus besoin de se battre pour naviguer sur un petit écran afin de trouver la bonne option », peut-on lire dans la description de l’application.

KIT a été découverte pour la première fois mardi par TechCrunch. « Vous avez également un accès facile à la synthèse vocale. Nous espérons que KIT vous aidera à rester en contact avec les personnes les plus importantes pour vous — sans avoir à constamment chercher votre téléphone », indique la description.

Facebook Messenger possède déjà une application pour l’Apple Watch, alors vous vous demandez peut-être pourquoi la société souhaite une autre application analogue. Mais, KIT (abréviation de Keep in Touch) devrait être plus facile à configurer et à utiliser. KIT nécessite un compte Messenger pour démarrer. Elle utilise toujours le service de messagerie de Facebook, mais cette application se concentre sur la communication avec vos amis proches et votre famille.

Pour commencer, vous scannez un QR code, ce qui devrait alléger le fastidieux processus de saisie des e-mails et des mots de passe sur un petit écran de montre. Ensuite, vous pouvez lire les messages d’amis et de membres de la famille comme d’habitude. Lorsque vous souhaitez répondre, vous disposez d’options à simple pression pour les emoji, les dictées vocales, les dessins ou même une option de partage de position.

Limitée au Canada

Pensez à toutes les fois où vous devez répondre « où êtes-vous ? » ou la fréquence à laquelle vous deviez répondre par un « bien sûr ». Avec KIT, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton de partage de position ou envoyer un pouce.

À l’heure actuelle, KIT semble être limité au Canada, mais je garderais un œil pour voir si elle arrive dans d’autres territoires. C’est une application expérimentale, elle pourrait donc tout aussi bien disparaître. Dans cet esprit, si vous pouvez télécharger l’application, il est préférable de ne pas trop vous attacher à elle.