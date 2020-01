Sony délaisse encore l’E3 2020, alors qu’elle prépare sa PS5

Sony délaisse encore une fois l’E3, quelques mois avant de lancer sa prochaine console de salon, la PlayStation 5, pendant la période des fêtes de fin d’année 2020. C’est la deuxième année consécutive que Sony saute l’une des plus grandes conférences de jeux vidéo au monde.

Pour ceux qui l’ignorent, l’E3, abréviation de Electronic Entertainment Expo, est un événement annuel de longue date qui se tient chaque année en juin à Los Angeles, et c’est traditionnellement à cette occasion que Microsoft et Sony révèlent de nouveaux détails sur les jeux et les consoles à venir.

« Après une évaluation approfondie, Sony Interactive Entertainment (SIE) a décidé de ne pas participer à l’E3 2020. Nous avons beaucoup de respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année », déclare un porte-parole de Sony Interactive à Gamesindustry. Cet objectif est de faire en sorte que les fans se sentent membres de la famille PlayStation, et la stratégie de Sony consistera donc à assister à des centaines d’événements centrés sur le consommateur dans le monde entier. C’est un coup assez subtil à la controverse à laquelle l’E3 et son organisateur ESA ont été récemment confrontés.

Il n’est pas certain que Sony prévoie un événement de lancement unique et spectaculaire pour la PS5. Microsoft a décidé de présenter sa prochaine Xbox Series X pendant les Game Awards le mois dernier, et il est probable qu’elle prévoit de révéler plus d’informations pendant l’E3.

Le lancement de la PS5 est prévu pour les fêtes de fin d’année. La société a été assez discrète sur sa console de nouvelle génération jusqu’à présent. Au CES 2020, son grand plaisir a été de partager le logo de la future console. En outre, la console va offrir une rétrocompatibilité avec les jeux de la PS4, et elle sera livrée avec un SSD, ainsi que le support des graphiques 8K et du ray tracing. Pourtant, hormis ces détails, on sait peu de choses sur la console, sa gamme de jeux, ou même sur son apparence.

Un pari risqué

Autrefois étant considéré comme le salon le plus important pour l’industrie du jeu, l’impact de l’E3 a diminué au cours des dernières années. Comme le streaming a rendu plus facile que jamais de regarder les nouvelles de chez soi, des sociétés comme Nintendo choisissent d’organiser leurs propres événements directs en ligne. La fréquentation a diminué l’année dernière, tandis que Sony a délaissé le salon pour la première fois en 24 ans d’histoire.

Avec le lancement prochain de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, les guerres de la console reprennent de plus belle. Selon la personne à qui vous le demandez, l’une ou l’autre est la console à battre cette année. Cependant, on peut légitimement dire que la console de la future console de Microsoft prend toute l’attention des médias tandis que Sony semble attendre son heure. Cette perception vient peut-être d’être renforcée maintenant que Sony a déclaré qu’elle ne sera pas présente à l’E3 pour la deuxième fois de suite.

Est-ce que l’absence de Sony à l’E3 2020 va ternir l’image de la PlayStation 5 ? La firme semble penser le contraire, bien que j’en sois moins persuadé.